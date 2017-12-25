В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам сельхозпредприятия выплачено более 5,6 млн рублей долга по оплате труда.

Прокуратура Новошешминского района Республики Татарстан выявила факт невыплаты зарплаты 558 работникам общества с ограниченной ответственностью «Сэт иле «Новая Шешма». Долг по оплате труда за октябрь 2017 года составил более 5,6 млн рублей. По результатам проверки прокуратура внесла в адрес директора предприятия представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры трудовые права работников сельхозпредприятия восстановлены, задолженность по заработной плате полностью погашена, сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.