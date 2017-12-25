Фейерверки и петарды – уже традиционная забава новогодних праздников. Корреспондент «Татар-информ» разобралась, как правильно выбрать хлопушки, безопасно использовать и при этом не получить административный штраф.

Декабрь и январь традиционно считаются беспокойным временем для сотрудников МЧС. За предыдущий новогодний период в республике произошло 578 пожаров, на которых погиб 41 человек и пострадали 48. Огонь нанес ущерб на более чем 24 миллиона рублей. Чаще всего причиной возгорание становится неосторожное обращение с огнем.

Чтобы сократить печальную статистику, сотрудники МЧС ежегодно проводят профилактические беседы с населением, объясняя где и как использовать пиротехнику.

О правилах обращения с опасными игрушками нам рассказал замначальника управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РТ, начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы полковник внутренней службы Максим Трущин.

Как выбрать

Предпочтения нужно отдавать тем петардам и хлопушкам, которые продаются в специализированных магазинах. Ни в коем случае не надо покупать пиротехнические изделия на уличных рынках и остановочных площадках.

"Пиротехника во время продажи на открытом воздухе может отсыреть и прийти в негодность. Во время его эксплуатации может произойти непроизвольный взрыв, либо самосрабатывание, при чем это всегда происходит не в самый подходящий момент", – рассказывает Максим Трущин.

Не стесняйтесь при покупке «хлопушек» попросить продавца показать сертификат соответствия, внимательно проверьте состояние упаковки и срок годности. Если вы заметили на корпусе повреждения или следы влаги, лучше отказаться от покупки. В комплекте с товаром должна быть инструкция на русском языке с указанием класса опасности и завода производителям. Не поленитесь внимательно ознакомиться с правилами использования перед тем, как порадовать себя и своих близких яркими огоньками.

Чаще всего люди страдают от петард, которые не имеют фитиль — те, которые нужно чиркнуть об коробок и быстро отбросить. При этом они взрываются именно в руке, рассказывает сотрудник МЧС.

Так, в прошлом году в Елабуге десятилетний ребенок получил термический ожог глаз и лица первой степени, когда пытался взорвать одновременно две петарды-«бомбочки», одна из которых сработала в его руках.

Конечно, не стоит игнорировать и возрастные ограничения, указанные на упаковке – не поддавайтесь на уговоры детей самостоятельно привести фейерверк в действие.

Еще один печальный случай этого года, произошел в Казани. Женщина позволила своему сыну самостоятельно запустить петарду, которая взорвалась у него в руках. Десятилетний мальчик получил рвано-взрывные раны трех пальцев и закрытый перелом ногтевой фаланги правой руки.

Где использовать

При использовании фейерверков важно учитывать расположение рядом стоящих домов, линий электропередачи и крон деревьев. Ни в коем случае нельзя запускать петарды с балконов, крыш, козырьков зданий и направлять на людей.

«После того, как произошло срабатывание, не стоит подходить к петарде в течение 30 секунд, так как последний залп может по каким-то причиным выстрелить позднее остальных», – обращает внимание Трущин.

Так, в Набережных Челнах мужчина попытался отбросить в сторону упавшую под ноги горящую петарду, чтобы обезопасить рядом стоящую супругу. Ему не хватило буквально доли секунды и хлопок произошел у него в руке. Праздничный день ему пришлось провести в травмпункте с рваными ранами и ожогами.

Самой безобидной пиротехникой считаются бенгальские огни и хлопушки с конфетти, но даже тут нужно соблюдать бдительность.

«После использования бенгальский огонь какое-то время остается горячим, поэтому не выбрасывайте их, пока они не остынут», – рекомендует замначальника управления МЧС.

Запуская фейерверк, выбирайте место вдали от людей, животных, горючих материалов, деревьев, зданий, жилых построек и проводов. При использовании пиротехники опасным считается радиус 35-50 метров, но при сильном ветре расстояние следует увеличить в три-четыре раза, а при скорости ветра более пяти метров в секунду лучше вообще отказаться от опасной затеи.

При поджигании фитиля не наклоняйтесь над самой петардой, лучше производить это действие на расстоянии вытянутой руки и затем быстро отойти на безопасное расстояние. Не пытайтесь сушить пиротехнику на батареях и обогревателях, а также разбирать и или переделывать готовые изделия.

С 20 декабря 2017 года по 10 января 2018 года на территории Республики Татарстан предполагается ввести особый противопожарный режим, а это значит что контролировать действия любителей пиротехники будут в усиленном режиме и запускать салюты можно будет только на специально отведенных для этого площадках. Так что, если соседи будут незаконно отмечать праздник громкими залпами, можете смело вызывать сотрудников МВД или надзорные органы МЧС.

"Штраф за неправомерное использование пиротехники составляет от двух до четырех тысяч рублей, а в период противопожарного режима сумма сумма возрастает", – обращает внимание Максим Трущин.

В прошлом году было предотвращено более тысячи случаев незаконного применения петард и 103 гражданина были привлечены к административной ответственности, делится сотрудник МЧС.

Лучше отказаться от яркого салюта, чем подвергать опасности себя и своих близких, отмечает эксперт.