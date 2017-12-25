В казанском ДС «Зилант» стартовал первый Кубок «Академии хоккея «Ак Барс» имени Юрия Моисеева. В турнире принимают участие хоккеисты не старше 13 лет из Казани, Нижнекамска, Москвы, Нижнего Новгорода, Минска, Риги и Астаны.
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