В казанском ДС «Зилант» стартовал первый Кубок «Академии хоккея «Ак Барс» имени Юрия Моисеева. В турнире принимают участие хоккеисты не старше 13 лет из Казани, Нижнекамска, Москвы, Нижнего Новгорода, Минска, Риги и Астаны.
 