В Татарстане завершается очередная благотворительная акция #ПодариПодписку. В финишном мероприятии участвовали депутаты Государственного Совета РТ. Парламентарии оформили полугодовые подписки на республиканские журналы и газеты Татарстана в адрес домов-интернатов для престарелых, детских домов, реабилитационных центров и других социальных учреждений.

Член Президиума Госсовета РТ, член Комитета Госсовета РТ по социальной политике Татьяна Водопьянова:

- Печатные газеты нужны и важны - это связь с живым словом. Сама люблю читать прессу в печатном виде. В интернете информация безликая. Ее слишком много, и она проходит потоком, не вызывая потребности посочувствовать, осмыслить прочитанное. То, что сейчас интернет выходит на первые позиции, явление нормальное. Всегда так было: пока человек познает новое, он отдает ему предпочтение. Но качественное, проверенное временем никуда не уходит. Так и печатная газета не уйдет, более того, она сейчас укрепляет позиции. Благотворительная подписка на газеты и журналы - одна из составляющих этого процесса. Мы дарим пожилым людям из домов престарелых, детям из домов-интернатов возможность читать, чтобы связь с живым словом не оборвалась, крепла, чтобы благодаря печатному слову окошко в большой мир никогда не закрывалось.

Член партии «Единая Россия», член фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Леонид Якунин:

- Благотворительная подписная акция стала традиционной в Государственном Совете Татарстана. Многие мои коллеги с удовольствием выписывают газеты и журналы на адрес тех социальных учреждений, которые курируют. Те, кто вынужден жить в домах-интернатах для инвалидов и престарелых, немного стеснены в свободе передвижения. Читая прессу, они узнают, что происходит в республике, в стране, получают консультацию по тем или иным социальным вопросам, читают интересные, познавательные статьи. Обязательно выписываем детские журналы на русском и татарском языках для детских домов, тем более в республике есть что предложить подрастающему поколению.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РТ Олег Сквордяков:

- Выписывая газеты и журналы в социальные учреждения, мы делаем очень полезное дело. Во-первых, поддерживаем печатные СМИ, которые сейчас переживают не лучшие времена. Во-вторых, и это главное, даем возможность читать газеты и журналы тем, кто не может в силу обстоятельств купить или выписать их. Депутаты оформляют подписку не только в детдома и дома престарелых. Мы выписываем газеты и журналы адресно инвалидам, в библиотеки специализированных школ и так далее. Считаю, на Новый год это хороший подарок.