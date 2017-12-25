«День подписчика», проходящий по традиции каждую подписную кампанию в ДРКБ, в этот раз собрал немало сотрудников детской больницы, желающих выписать печатную прессу.

К тому же медицинские работники с удовольствием присоединялись к акции #ПодариПодписку. Причем подписаться в этот день можно было как на российские, так и на республиканские издания АО «Татмедиа» - организатора акции. Как отметил главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев, в больнице не забывают о ветеранах здравоохранения и стараются сделать все, чтобы пенсионеры не чувствовали себя одинокими. В каждом отделении ДРКБ чтут и помнят своих ветеранов, а их ни много ни мало 487. В «День подписчика» Рафаэль Шавалиев выписал ряд изданий, в том числе и нашу газету, для родных, друзей и ветеранов. Его примеру последовали и другие сотрудники, подписавшиеся на «КВ».

Станислав Мягков, заместитель главного врача по общим вопросам:

- «Казанские ведомости» выписал маме, которая живет в Казани. Очень удобно, что вот уже который год «Дни подписчика» проводятся в ДРКБ. Знаю, что ветераны каждого отделения не останутся без чтения любимых журналов и газет. А еще я выписал газету в подарок для комплексного центра социального обслуживания населения «Золотая осень». , заместитель главного врача по общим вопросам:- «Казанские ведомости» выписал маме, которая живет в Казани. Очень удобно, что вот уже который год «Дни подписчика» проводятся в ДРКБ. Знаю, что ветераны каждого отделения не останутся без чтения любимых журналов и газет. А еще я выписал газету в подарок для комплексного центра социального обслуживания населения «Золотая осень».

Дамира Галеева, председатель совета ветеранов ДРКБ:

- Мне как ветерану выписывают газету сотрудники, а я в свою очередь оформляю подписку для своей сестры. С удовольствием читаем издание от корки до корки. Могу с уверенностью сказать: газета позитивная, поистине народная, журналисты в ней работают с душой. , председатель совета ветеранов ДРКБ:- Мне как ветерану выписывают газету сотрудники, а я в свою очередь оформляю подписку для своей сестры. С удовольствием читаем издание от корки до корки. Могу с уверенностью сказать: газета позитивная, поистине народная, журналисты в ней работают с душой.

Людмила Дрожащих, начальник отдела кадров:

- Оформила подписку для своей мамы, в газете много полезной информации. Ветераны нашего отдела, которых мы курируем и для которых оформляем подписку, тоже, думаю, обрадуются такому подарку. , начальник отдела кадров:- Оформила подписку для своей мамы, в газете много полезной информации. Ветераны нашего отдела, которых мы курируем и для которых оформляем подписку, тоже, думаю, обрадуются такому подарку.

Рифат Идрисов, заведующий операционным блоком:

- По традиции выписываю издание родителям - они у меня ветераны здравоохранения. Им нравится узнавать из газеты городские новости, читать статьи общественно-политического характера и, конечно, все, что касается здоровья. , заведующий операционным блоком:- По традиции выписываю издание родителям - они у меня ветераны здравоохранения. Им нравится узнавать из газеты городские новости, читать статьи общественно-политического характера и, конечно, все, что касается здоровья.

Диляра Камалетдинова, старшая медсестра отделения неврологии:

- Подписалась на газету впервые в июне этого года на таком же «Дне подписчика» и нисколько не пожалела. Издание интересное, планирую и дальше оставаться вашей подписчицей. Также подписала наших ветеранов отделения неврологии. , старшая медсестра отделения неврологии:- Подписалась на газету впервые в июне этого года на таком же «Дне подписчика» и нисколько не пожалела. Издание интересное, планирую и дальше оставаться вашей подписчицей. Также подписала наших ветеранов отделения неврологии.

Гульсина Зарипова, старшая медсестра:

- Ветераны долгие годы проработали у нас, теперь вышли на пенсию. Данная акция - знак уважения к этим сотрудникам. По традиции мы дарим им подписку на издания. Например, я подписала на «Казанские ведомости» Валентину Володину, которая трудилась у нас младшей медсестрой. Такой мы сделали ей новогодний подарок. , старшая медсестра:- Ветераны долгие годы проработали у нас, теперь вышли на пенсию. Данная акция - знак уважения к этим сотрудникам. По традиции мы дарим им подписку на издания. Например, я подписала на «Казанские ведомости» Валентину Володину, которая трудилась у нас младшей медсестрой. Такой мы сделали ей новогодний подарок.

Фания Хабибуллина, старшая сестра отделения патологии новорожденных:

- Я регулярно выписываю и читаю вашу газету уже около 15 лет. Нравится большинство рубрик. Удобно, что есть телепрограмма, сканворды. Из газеты получаю самые свежие новости. Это мое любимое издание! , старшая сестра отделения патологии новорожденных:- Я регулярно выписываю и читаю вашу газету уже около 15 лет. Нравится большинство рубрик. Удобно, что есть телепрограмма, сканворды. Из газеты получаю самые свежие новости. Это мое любимое издание!

Игорь Закиров, заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог:

- Выписал газету бывшей сотруднице, которая с нами работала более 20 лет инженером по барокамере. Знаю, что «Казанские ведомости» ей очень нравятся, она выписывала издание много лет. Поэтому я продолжил традицию - ветераны этого заслуживают. , заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог:- Выписал газету бывшей сотруднице, которая с нами работала более 20 лет инженером по барокамере. Знаю, что «Казанские ведомости» ей очень нравятся, она выписывала издание много лет. Поэтому я продолжил традицию - ветераны этого заслуживают.

Роза Шамсутдинова, старшая медсестра:

- Сегодня выписала газету нашему уважаемому ветерану Долговой, которая много лет работала у нас санитаркой. Хотя сейчас она живет в Лаишевском районе, ей интересно знать новости нашего города, которые можно почерпнуть из вашей газеты. , старшая медсестра:- Сегодня выписала газету нашему уважаемому ветерану Долговой, которая много лет работала у нас санитаркой. Хотя сейчас она живет в Лаишевском районе, ей интересно знать новости нашего города, которые можно почерпнуть из вашей газеты.