«День подписчика», проходящий по традиции каждую подписную кампанию в ДРКБ, в этот раз собрал немало сотрудников детской больницы, желающих выписать печатную прессу.
К тому же медицинские работники с удовольствием присоединялись к акции #ПодариПодписку. Причем подписаться в этот день можно было как на российские, так и на республиканские издания АО «Татмедиа» - организатора акции. Как отметил главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев, в больнице не забывают о ветеранах здравоохранения и стараются сделать все, чтобы пенсионеры не чувствовали себя одинокими. В каждом отделении ДРКБ чтут и помнят своих ветеранов, а их ни много ни мало 487. В «День подписчика» Рафаэль Шавалиев выписал ряд изданий, в том числе и нашу газету, для родных, друзей и ветеранов. Его примеру последовали и другие сотрудники, подписавшиеся на «КВ».
Станислав Мягков
, заместитель главного врача по общим вопросам:
- «Казанские ведомости» выписал маме, которая живет в Казани. Очень удобно, что вот уже который год «Дни подписчика» проводятся в ДРКБ. Знаю, что ветераны каждого отделения не останутся без чтения любимых журналов и газет. А еще я выписал газету в подарок для комплексного центра социального обслуживания населения «Золотая осень».
Дамира Галеева
, председатель совета ветеранов ДРКБ:
- Мне как ветерану выписывают газету сотрудники, а я в свою очередь оформляю подписку для своей сестры. С удовольствием читаем издание от корки до корки. Могу с уверенностью сказать: газета позитивная, поистине народная, журналисты в ней работают с душой.
Людмила Дрожащих
, начальник отдела кадров:
- Оформила подписку для своей мамы, в газете много полезной информации. Ветераны нашего отдела, которых мы курируем и для которых оформляем подписку, тоже, думаю, обрадуются такому подарку.
Рифат Идрисов
, заведующий операционным блоком:
- По традиции выписываю издание родителям - они у меня ветераны здравоохранения. Им нравится узнавать из газеты городские новости, читать статьи общественно-политического характера и, конечно, все, что касается здоровья.
Диляра Камалетдинова
, старшая медсестра отделения неврологии:
- Подписалась на газету впервые в июне этого года на таком же «Дне подписчика» и нисколько не пожалела. Издание интересное, планирую и дальше оставаться вашей подписчицей. Также подписала наших ветеранов отделения неврологии.
Гульсина Зарипова
, старшая медсестра:
- Ветераны долгие годы проработали у нас, теперь вышли на пенсию. Данная акция - знак уважения к этим сотрудникам. По традиции мы дарим им подписку на издания. Например, я подписала на «Казанские ведомости» Валентину Володину, которая трудилась у нас младшей медсестрой. Такой мы сделали ей новогодний подарок.
Фания Хабибуллина
, старшая сестра отделения патологии новорожденных:
- Я регулярно выписываю и читаю вашу газету уже около 15 лет. Нравится большинство рубрик. Удобно, что есть телепрограмма, сканворды. Из газеты получаю самые свежие новости. Это мое любимое издание!
Игорь Закиров
, заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог:
- Выписал газету бывшей сотруднице, которая с нами работала более 20 лет инженером по барокамере. Знаю, что «Казанские ведомости» ей очень нравятся, она выписывала издание много лет. Поэтому я продолжил традицию - ветераны этого заслуживают.
Роза Шамсутдинова
, старшая медсестра:
- Сегодня выписала газету нашему уважаемому ветерану Долговой, которая много лет работала у нас санитаркой. Хотя сейчас она живет в Лаишевском районе, ей интересно знать новости нашего города, которые можно почерпнуть из вашей газеты.
Алия Кадырова
, старшая медсестра:
- В прошлом году впервые подписала на вашу газету пенсионерку, которая работала у нас старшей медсестрой 33 года. Раньше она сама выписывала «Казанские ведомости», а сейчас в знак уважения я снова выписываю ей вашу газету.
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