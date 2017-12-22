Оказывается, приключения игрушки могут быть трогательными и забавными, а также драматичными и поучительными. Об этом новый спектакль Казанского татарского государственного театра юного зрителя им. Г.Кариева «Удивительное путешествие кролика Эдварда».

Спектакль поставлен по одноименной повести американской детской писательницы Кейт ДиКамилло. Это философская сказка об игрушечном кролике.

Его очень любила хозяйка - девочка Абилин. Она взяла его с собой в морское путешествие, и там Эдвард упал за борт. С этого момента и начались его приключения. Эдварда случайно выловил сетями рыбак. Жена рыбака, как могла, починила игрушку.

Потом Эдвард попал к бродягам, был даже чучелом в огороде и скрасил последние дни одной умиравшей девочки…

- Главный режиссер ТЮЗа Ренат Аюпов предложил сделать инсценировку повести Кейт ДиКамилло. Я прочитала ее книгу о приключениях кролика Эдварда. Мне история так понравилась, так захватила, что я буквально на одном дыхании, за три дня, написала пьесу, - рассказала известная татарская писательница из Москвы Назифа Каримова. - Эдварду столько довелось пережить, он терял тех, кого любил, и тех, кто любил его. И поклялся, что больше никогда никого не полюбит, потому что это приносит боль. Но пройдя через все испытания, понял, без любви жить невозможно. И только любовь может избавить от страшной безысходности и заполнить ту пустоту, которая образовалась в сердце. Он понял, надо уметь брать на себя ответственность за свои поступки, слова, а не обвинять в своих бедах других. Тема очень серьезная, философская, и думаю, после спектакля детям и родителям будет важно обсудить то, что они увидели.

Несмотря на сложность темы, спектакль получился светлый, легкий, зрелищный. В нем много музыки, танцев. Актеры молодые, энергичные, очень пластичные. В роли кролика Эдварда - выпускник Казанского театрального училища Булат Гатауллин.

- Мы с ребятами работаем второй сезон. Тренируемся почти каждый день в штатном режиме, даже если нет репетиций. Это необходимо, чтобы актеры всегда были в форме, - отметил балетмейстер театра Нурбек Батулла. - Движение - это универсальный язык, понятный всем без перевода. Движением можно рассказать все. Или почти все. А здесь хореография, музыка и слово дополняют друг друга. Спектакль рассчитан на детей старше 6 лет. Но это все условно. Сегодня на просмотре была маленькая девочка лет трех. Мне была интересна ее реакция. Спектакль идет чуть больше часа, и все это время эта девочка очень внимательно следила за тем, что происходит на сцене, а потом хлопала артистам.