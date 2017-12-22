Спектакль поставлен по одноименной повести американской детской писательницы Кейт ДиКамилло. Это философская сказка об игрушечном кролике. 

Его очень любила хозяйка - девочка Абилин. Она взяла его с собой в морское путешествие, и там Эдвард упал за борт. С этого момента и начались его приключения. Эдварда случайно выловил сетями рыбак. Жена рыбака, как могла, починила игрушку.

Потом Эдвард попал к бродягам, был даже чучелом в огороде и скрасил последние дни одной умиравшей девочки… 

- Главный режиссер ТЮЗа Ренат Аюпов предложил сделать инсценировку повести Кейт ДиКамилло. Я прочитала ее книгу о приключениях кролика Эдварда. Мне история так понравилась, так захватила, что я буквально на одном дыхании, за три дня, написала пьесу, - рассказала известная татарская писательница из Москвы Назифа Каримова. - Эдварду столько довелось пережить, он терял тех, кого любил, и тех, кто любил его. И поклялся, что больше никогда никого не полюбит, потому что это приносит боль. Но пройдя через все испытания, понял, без любви жить невозможно. И только любовь может избавить от страшной безысходности и заполнить ту пустоту, которая образовалась в сердце. Он понял, надо уметь брать на себя ответственность за свои поступки, слова, а не обвинять в своих бедах других. Тема очень серьезная, философская, и думаю, после спектакля детям и родителям будет важно обсудить то, что они увидели. 

Несмотря на сложность темы, спектакль получился светлый, легкий, зрелищный. В нем много музыки, танцев. Актеры молодые, энергичные, очень пластичные. В роли кролика Эдварда - выпускник Казанского театрального училища Булат Гатауллин. 

- Мы с ребятами работаем второй сезон. Тренируемся почти каждый день в штатном режиме, даже если нет репетиций. Это необходимо, чтобы актеры всегда были в форме, - отметил балетмейстер театра Нурбек Батулла. - Движение - это универсальный язык, понятный всем без перевода. Движением можно рассказать все. Или почти все. А здесь хореография, музыка и слово дополняют друг друга. Спектакль рассчитан на детей старше 6 лет. Но это все условно. Сегодня на просмотре была маленькая девочка лет трех. Мне была интересна ее реакция. Спектакль идет чуть больше часа, и все это время эта девочка очень внимательно следила за тем, что происходит на сцене, а потом хлопала артистам. 