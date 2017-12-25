Чем запомнился жителям нашей страны уходящий год и какие надежды они возлагают на 2018-й, узнали социологи.

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), главным событием третий год подряд россияне называют военные действия в Сирии (38%). В рейтинге событий в масштабах страны также строительство Крымского моста (6%). Главными скандалами 2017 года наши сограждане считают отстранение сборной России от участия в Олимпиаде-2018 (12%) и судебный процесс над экс-министром Алексеем Улюкаевым (11%).

Уходящий 2017 год россияне провожают в целом с тем же настроением, что и 2016-й. В канун 2018-го 49% опрошенных чувствуют радость и ожидают перемены к лучшему, 32% ощущают спокойствие и уверенность (рост с 25% в 2016 году). Грусти стало заметно меньше (с 14% до 4%).

Для себя и членов семьи итоги уходящего года россияне оценивают гораздо лучше, чем в прошлом году. Хорошим или удачным лично для себя и своей семьи этот год назвали 55%, а чуть больше 40% респондентов сказали, что в их жизни скорее преобладали трудности или год был очень тяжелым.

По данным проведенного опроса, 78% граждан планируют встретить 2018 год дома. Почти каждый десятый (8%) в новогоднюю ночь пойдет в гости, 3% отправятся на дачу. Лишь 4% респондентов не намерены как-либо отмечать Новый год.

Те или иные траты, связанные с Новым годом, планируют совершить 96% граждан. Желания и возможности по подбору подарков в этом году во многом совпали: дарить чаще всего собираются сувениры (31%), их же больше всего хотят получить в подарок (14%). Далее в списке планируемых подарков игрушки (будут дарить 23% и хотят получить 1%), конфеты, спиртные напитки и прочее (подарят 22%, хотят в подарок 7%), парфюмерия, косметика (21% и 12%). О том, что не намерены дарить подарки, сказали 13%, а отказались бы от их получения 27% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в декабре 2017 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.