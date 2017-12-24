31 декабря на ТНВ - премьера. В самый канун новогоднего праздника телеканал «Новый Век» сделает подарок своим телезрителям, показав сразу все серии нового фильма «Синен кузлэр» («Твои глаза») (12+).

По мнению режиссера кинокартины Нурании Жамали, этот фильм - по-настоящему новогодняя картина. Его сюжет в чем-то схож с любимой «Иронией судьбы, или С легким паром!» В фильме есть интрига, юмор, непонимание, любовь и, главное, то самое новогоднее чудо, в которое все верят и которого все ждут.

«Каждый человек хочет найти в этой жизни свою половинку, свою пару. Кому-то это удается в 18 лет, а кто-то и в 30 не может. Так и в нашем кино: главные герои ищут своего человека, свою настоящую любовь. И по сюжету у них это никак не получается.

Судьба дает им такой шанс, однако они его упускают. Но встретиться глазами успевают. Отсюда и название фильма - «Синен кузлэр» («Твои глаза»)», - рассказала в интервью корреспонденту ТНВ Нурания Жамали.

По словам режиссера, основная идея ее картины - напомнить всем тем, кто ждет самой главной встречи своей жизни, простую истину: счастье не за горами. Оно рядом. Надо просто суметь вовремя его увидеть.

Идея снимать новогоднюю картину возникла не спонтанно: известный кинорежиссер, снявшая не одну популярную картину, хотела подарить своему зрителю легкий и добрый фильм, который тем не менее имеет глубокий смысл.

«Я каждый год на новогодний праздник снимаю сериал, и мои зрители уже ждут эти фильмы. И в этом году я решила сделать именно новогоднюю картину - легкую, веселую, добрую и рассказывающую о самом главном в жизни любого человека. Сейчас очень много одиноких людей - и мужчин, и женщин. Вопрос одиночества актуальный и болезненный. И хочется помочь тем, кто ищет свою половинку, хочется их обнадежить. Новый год - праздник, от которого ждешь волшебства. А мои герои находят друг друга как раз перед Новым годом. И я очень хочу, чтобы телезрители ТНВ, которые будут смотреть сериал 31 декабря, тоже поверили в исполнение своих желаний, загаданных под Новый год. А исполнение этих желаний сделало бы их по-настоящему счастливыми, как героев нашего фильма», - подчеркнула Нурания Жамали.

Команда, работавшая над новым фильмом, состоит из профессионалов, что дает основания для надежды на зрительский успех.

Так, сценарий к новогодней кинокартине написала Айгуль Ахметгалиева, известный писатель, чьи пьесы с успехом идут в различных театрах Татарстана и некоторых других регионов.

В главных ролях снялись любимцы публики, уже работавшие с Жамали раньше. Это известная в республике певица Асылъяр, сыгравшая главную роль в фильме Жамали «Босоногая девушка», и артист Государственного академического театра им. Камала Ильнур Закиров, также успевший поработать с режиссером в более ранних картинах.

Нурания Жамали актеров для своих фильмов выбирает критически, оценивая не только талант, но и умение держаться перед кинокамерой. Но есть у нее еще один критерий, который является чуть ли не определяющим при выборе артистов.

«К актерам я, в принципе, расположена заранее. Единственное, что не спускаю, так это опоздания на съемки - очень не люблю необязательных людей. Поэтому я предпочитаю работать с теми, кого давно знаю: приглашаю тех артистов, которые умеют быть дисциплинированными», - отметила Нурания Жамали.

Режиссер, снявшая много успешных фильмов, очень надеется, что и «Синен кузлэр» зритель воспримет положительно и кинокартина станет одной из любимых у татарстанцев. Она знает, в чем секрет успеха ее фильмов: «Наши зрители любят именно татарстанские сериалы, потому что они знают всех актеров, занятых в наших фильмах, знают их по театру, а теперь с удовольствием смотрят на них в кино. Кроме того, наш зритель хочет видеть кино о своей жизни - родной, знакомой и понятной, а не смотреть заморские страсти. Различные турецкие или мексиканские сериалы у нас любят смотреть в основном из-за интерьерной, костюмной или пейзажной съемки - интересно посмотреть, как там живут. А здесь наша жизнь: наши квартиры, мебель, наши привычки, наш менталитет. Мы показываем нашу жизнь, потому и интересны. Поэтому я надеюсь, что наш новый фильм понравится телезрителям ТНВ», - подчеркнула Нурания Жамали.

Смотрите четыре серии подряд нового фильма «Синен кузлэр» (12+) на канале ТНВ 31 декабря в 15.00.

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