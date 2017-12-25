Почему гололед даже в самом центре Казани, на улице Баумана и на Кольце? Почему он на множестве больших и малых городских улиц, на выездах из дворов и в самих дворах? Песка не хватает или его некому сыпать?



Заметила, если в городе где-то и следят за состоянием тротуаров, то только там, где они покрыты плиткой. Причем следят очень просто: всего лишь сметают первый снежок, а потом подметают его после каждого снегопада. В этом случае на асфальте не образуется ледяная корка толщиной в 3 - 4 сантиметра, напоминающая застывшее ледяное море, которое мы наблюдаем сейчас на каждом шагу.

В советские времена снег и лед на казанских улицах благополучно убирали работники больших заводов, отрабатывая графу договора соцсоревнований и получая за это прибавку к зарплате в виде квартальных премий. В итоге, например, улица Авангардная, за которой закрепили участок нашего конструкторского отдела, всегда была чисто убрана. Потому что, перефразирую известные поэтические строки, к карандашу были приравнены и лопата, и метла. И не убраться на своем участке было так же невозможно, как не почистить зубы перед сном.

А что сейчас? В пути по той же улице Авангардной мне лишь однажды попался на глаза седой дворник с лопатой и ломиком-скребком, который добросовестно счищал то, что наколол. В результате этот участок был вычищен до асфальта... А где молодые, энергичные мигранты, приехавшие как раз убирать казанские улицы? Где наши бравые парни-студенты?..

Может, стоит ввести зимой почасовую оплату за уборку снега для всех желающих? Разместить рекламу: «Вместо фитнеса зимой - вот тебе ломик с метлой!» И организовать летучие отряды по уборке города из молодых пенсионеров, безработных и студентов, мечтающих подработать. «У вас гололед? - Мы едем к вам!» Но только чтобы с расчетом за труд не задерживались и с участками определились! Тогда и не понадобится объяснять горожанам, как лучше падать, чтобы ничего не сломать. Или оплачивать им больничные за переломанные руки и ноги.