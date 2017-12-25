В дни новогодних каникул в Казани количество бригад скорой помощи планируется увеличить до 80. Столичные стационары с 1 по 8 января будут работать круглосуточно.



О мерах, принимаемых муниципальной властью на время новогодних каникул, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

В дни новогодних праздников казанские роддома будут работать круглосуточно. Беременные и роженицы, которые состоят на диспансерном учете в медучреждениях Вахитовского, Советского и Приволжского районов, при необходимости будут направляться в роддом клиники медуниверситета на Толстого, 4. Те, кто состоит на учете в женских консультациях Кировского, Московского, Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, - в роддом на Чуйкова. Женские консультации работают 3 и 6 января.

Во взрослых поликлиниках 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января больных будут принимать дежурные терапевтические бригады с 9.00 до 17.00. 3 и 6 января к терапевтическим бригадам добавятся специалисты узкого профиля.

Детские поликлиники 2, 4 и 6 января работают по субботнему графику, 8 января - по воскресному графику, 2 и 5 января - в усиленном режиме: прием будут вести педиатры, отоларинголог, хирург.

2, 5 и 6 января с 9.00 до 17.00 работает детский травмпункт на базе детской городской больницы №1 (ул. Декабристов, 125а), в другие дни и в ночное время - травмпункты городской больницы №12 и городской больницы №7.

2 и 5 января для детей Вахитовского, Приволжского и Советского районов с 9.00 до 17.00 будет открыт травмпункт поликлиники «Азино» по улице Бигичева, 20, в другие дни и в ночное время - травмпункт РКБ.

С 25 декабря в Казани действует особый противопожарный режим и операция «Пиротехника». Соблюдение противопожарных мер будет проверяться в зданиях, где проводятся новогодние праздничные спектакли и утренники.

Чтобы не случилось трагедий, подобной той, что произошла в прошлом году в Лениногорском районе, где в огне сгорела женщина с пятью детьми, под особый контроль будет взято жилье неблагополучных и многодетных семей.

На всех городских елках в рамках антитеррористических мероприятий праздничные площадки будут находиться под круглосуточной охраной полиции, а на подъезде к ним установят ограждения-антитараны - строительные блоки или крупногабаритную технику.

Для обеспечения безопасности на новогодних городских мероприятиях создана группировка сил казанского звена территориальной подсистемы реагирования на чрезвычайные ситуации в составе свыше 550 человек и 125 единиц техники, в том числе более 220 человек и 48 единиц пожарной техники - от пожарно-спасательного гарнизона Казани, 145 медработников и 75 единиц техники - от управления здравоохранения. Для обеспечения безопасности привлечены 83 человека и 22 единицы техники от поисково-спасательного отряда Казани, «Казаньгоргаза», «Казэнерго», «Татэнерго», МУП «Водоканал» и других служб экстренного реагирования.

В ночь с 31 декабря на 1 января казанское метро будет работать до полуночи, а троллейбусы, трамваи и автобусы - до 2 часов ночи. Общественный транспорт Казани 1 января работает с 7 утра до 24 часов.

С 30 декабря по 8 января транспортное обслуживание жителей и гостей нашего города будет организовано по графикам выходного дня, в новогоднюю ночь и 1 января - по специальным графикам.

Комитет ЖКХ Казани и управляющие компании уверяют, что в праздничные дни бытовые отходы будут вывозить ежедневно.