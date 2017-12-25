Совсем скоро у россиян начнутся долгие новогодние каникулы. Для многих это время ассоциируется с подарками и путешествиями. Какие покупки можно привезти с собой из дальних стран, чтобы не было проблем с таможней, и что лучше не покупать в интернет-магазине, разбирался корреспондент «КВ».



Как ввезти покупки без нарушений?

За минувший год пассажиропоток в международном секторе Татарстанской таможни аэропорта «Казань» вырос более чем в два раза. В такой же пропорции увеличилось и количество нарушений таможенных правил (с 582 в 2016-м до 1032 случаев в этом году). Значительно возросло число таких нарушений, как несоблюдение норм при перемещении алкогольной продукции и табачных изделий, а также при ввозе предметов, имеющих признаки холодного оружия. Но около 90% совершают правонарушения из-за банальной неосведомленности.

Какие же правила необходимо соблюдать, чтобы не иметь проблем на пункте таможенного досмотра?

Итак, для гражданина, достигшего 18 лет, норма ввоза алкогольной продукции (в том числе и пива) без заполнения пассажирской декларации составляет 3 литра. Либо можно заплатить пошлину - по 10 евро за каждый литр, который превышает норму, но ввезти не более 5 литров алкоголя. Также в РФ можно ввезти 200 сигарет или 250 граммов табака (в том числе и кальянного) без заполнения декларации и уплаты пошлины. Отметим также, что свободно ввозить можно не более 50 кг товаров и стоимостью не более 10000 евро. Так что, например, за люксовые часы, которые стоят больше 10 тыс. евро, придется платить пошлину - 30% от каждой тысячи евро, которая превышает норму.

В числе сувениров, которые запрещают для ввоза таможенники на посту «Аэропорт «Казань», - холодное оружие, кастеты, телескопические дубинки, экстремистская литература. В зимнее время растет популярность поездок в страны Юго-Восточной Азии. Отсюда и специфика предметов, которые привозят с собой туристы. Совершенно точно вам не дадут ввезти в страну, например, чучело крокодила или изделия из кожи животных исчезающих видов.

Как быть с «санкционными» продуктами?

Уже несколько лет действует ограничение на ввоз на территорию РФ ряда продуктов. В обиходе мы называем их санкционными. Однако стоит отметить, что ограничение распространяется именно на ввоз, цель которого - коммерческая реализация. А вот если вы купили, например, 5 кг французского сыра для личного потребления, то вопросов у таможенной службы к вам не возникнет. Ключевую роль здесь играет именно объем ввозимых продуктов.

Шпионские игрушки

Купить авторучку за $10 и получить 2 года тюремного заключения? Это реальность. Помните, не все покупки из международных интернет-магазинов можно ввозить и использовать на территории РФ. Например, на сайте китайского online-магазина есть масса предложений купить ручки со скрытым микрофоном за скромные деньги. Однако совершив такую покупку, вы получите не пакет с товаром, а повестку в следственный комитет.

Очки, ручки, часы, GPS-трекеры и прочие гаджеты, которые позволяют вести скрытую аудио-, видеозапись, отслеживать перемещение человека, попадают в разряд спецтехники. Ее незаконный оборот карается по статье 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», по которой грозит до 4 лет лишения свободы.