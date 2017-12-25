Год назад, в декабре, в Казани по инициативе мэрии стартовал проект «Жизнелюб», собравший пенсионеров всего города в клубы по интересам. Альтернативой сидения на лавочке и дома у телевизора для людей старшего поколения стали самые разнообразные бесплатные занятия в шаговой доступности: хореография, вокал, дыхательная гимнастика, кружки по домоводству, театральному искусству, фотоискусству, компьютерный ликбез...

Было две группы по танцам, стало четыре

Культурный центр «Сайдаш», что в Советском районе, можно сказать, стал одним из первых в городе досуговым учреждением, который организовал занятия для пенсионеров. Художественный руководитель центра и куратор проекта Алевтина Петрова вспоминает, что организовать занятия для них в КЦ не составило большого труда:

- Когда в городе было решено запустить такой проект, у нас занимались более 60 коллективов, любительских объединений, клубов по интересам. Их руководители с удовольствием пошли нам навстречу и на базе своих ветеранских коллективов создали группы для пенсионеров. Теперь мы можем предложить старшему поколению и занятия вокалом, и уроки театрального искусства, причем как на русском, так и на татарском языке. Всеми любима танцевальная терапия, когда пенсионеры учатся базовым танцевальным движениям. Наша изюминка - занятия по музыкотерапии. Специально для этого мы приглашаем педагогов из института культуры, которые своим вокальным исполнением и специальными упражнениями «лечат» пенсионеров.

У всех, кто занимаются танцами и пением, есть большое желание выступать на сцене. Например, танцевальная группа постоянно принимает участие в концертах КЦ, летом с приходом теплых деньков она выступает в парках и скверах. О проекте чаще всего узнают от знакомых, по сарафанному радио. Если в прошлом году танцами занимались две группы, то в этом уже четыре. Как только заканчивается огородный сезон, пенсионеры бегут к нам, говорит Алевтина Николаевна.

Чтобы не стать кухонной теткой...

На одном из занятий по танцевальной терапии побывал и наш корреспондент. Спортивный зал чуть вместил всех желающих женщин научиться красиво исполнять вальс, татарский танец и даже рок-н-ролл. И пусть выходило не у всех и не сразу, каждый получил свой заряд бодрости и хорошего настроения. Жительница Приволжского района Аниса приезжает на занятия с Горок, но нисколько не жалеет о потраченном времени. «Я бы еще гимнастикой здесь занималась, если она была...» - говорит пенсионерка.

80-летняя Ксения Борисовна, кстати, читательница «Казанских ведомостей», ходит на танцы второй месяц. «На занятиях с Марией Васильевной (руководитель группы. - Прим. автора) получаешь такую зарядку духа под музыку! - делится женщина. - Честно вам скажу: если засиживаюсь дома, чувствую себя кухонной теткой. А здесь на танцах я прямо барышня! Жаль, что не могу сегодня остаться до конца занятия - надо бежать к внукам!»

Мнение Ксении Борисовны разделяет и активистка университета третьего возраста Раиса Фоатовна: «Идея арт-терапии очень мне близка. И хотя я врач-терапевт, считаю, что не по поликлиникам надо ходить и пить горстями лекарства, а лечить свои болячки искусством. К сожалению, много людей, особенно женщин, в пенсионном возрасте переживают болезненные периоды своей жизни - будь то потеря близкого человека или уход из дома детей. На этих занятиях мы находим друзей, поправляем здоровье, встречаем улыбки... Я считаю, нашему поколению очень повезло, что появился такой проект, мы чувствуем себя избранниками».

«Сайдашу» нужен ремонт!

В центре для занятий пенсионерам выделяют самые лучшие комнаты, где хотя бы сделан косметический ремонт, говорит художественный руководитель Алевтина Петрова. «Зданию больше 45 лет, а капремонта не было ни разу. Признаться, мне бывает стыдно перед ветеранами за наши помещения и уборные. Мы сами на заработанные на выставках и ярмарках деньги покупаем краску, перестилаем линолеум, обновляем помещения как можем. Но потянуть капремонт здания сами не в состоянии», - сетует Алевтина Николаевна. В то же время руководство КЦ «Сайдаш» очень благодарно администрации Советского района Казани, управлению культуры и депутатам, оказывающим и материальную помощь. «Нам бы помещения отремонтировать - и тогда жизнь пенсионеров в наших стенах стала бы еще ярче!» - мечтают в КЦ.