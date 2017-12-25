В соответствии с Правилами благоустройства города Казани в зимний период время очистки территорий не должно превышать 9 часов после окончания снегопада. В период интенсивного снегопада пешеходные тротуары, лестницы обрабатываются противогололедными материалами и расчищаются.



При этом время обработки противогололедными материалами не должно превышать четырех часов с момента обнаружения скользкости. Во время снегопада уборка площадок на остановках общественного транспорта должна производиться два раза в сутки. Снег с остановок, перекрестков, пешеходных переходов положено вывозить в течение суток.

Содержание территорий земельных участков в зимний период включает в себя обработку противогололедными материалами проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий, сгребание и подметание снега, вывоз снега и льда.

С начала декабря управление административно-технической инспекции Казани возбудило 72 административных делопроизводства за нарушения правил благоустройства в зимний период. Из них 25 дел - за несвоевременную уборку закрепленной территории, 35 - за неочистку кровли от снега, наледи и сосулек, 12 - за складирование снега в неустановленных местах, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ответственность за нарушение правил благоустройства предусмотрена ст. 3.6 Кодекса об административных правонарушениях РТ и предполагает предупреждение или административный штраф. Для граждан он составляет до 3,5 тысячи рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей. Если нарушение совершено в течение года повторно, санкции увеличиваются и составляют для граждан до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - до 1 миллиона рублей.

«Правила благоустройства обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и действуют на всей территории города», - подчеркнул начальник УАТИ Альфир Шамсутдинов во время пресс-тура по зимнему содержанию улично-дорожной сети Казани.

За содержание улично-дорожной сети и тротуаров ответственны подрядные организации, которые осуществляют эту деятельность по муниципальному контракту. «Ответственность за неудовлетворительное содержание кровель многоквартирных жилых домов лежит на жилищных предприятиях. По территориям, прилегающим к объектам массового пребывания граждан, ответственность возлагается на собственников здания либо на предприятия, которые арендуют нежилые помещения», - отметил Альфир Шамсутдинов.

Начальник УАТИ подчеркнул, что собственники зданий и управляющие организации (в случае с многоквартирными домами) должны организовать своевременно очистку кровель от снега, наледи и сосулек.