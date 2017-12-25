Разработать в Татарстане комплексную долгосрочную программу по развитию поселков предложил на XII съезде ассоциации «Совет муниципальных образований Татарстана» мэр Казани Ильсур Метшин.



По словам градоначальника, этот вопрос является актуальным не только для столицы Татарстана, но и для таких городов, как Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма.

В работе съезда, состоявшегося на прошлой неделе, приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. На съезд прибыли 946 представителей муниципальных образований республики. В начале работы участники проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Татарстана» Минсагита Шакирова. Эту должность занял Экзам Губайдуллин, кандидатуру которого поддержали делегаты съезда, сообщает kzn.ru.

В своем выступлении Ильсур Метшин отметил важность республиканских программ для развития муниципальных образований. Он обратил внимание на то, что в Казани 90 жилых массивов, в том числе поселки, присоединенные к городу 10 лет назад, подчас стихийно выросшие и зарегистрированные по факту строительства жилья.

«К сожалению, качество жизни в наших жилых массивах серьезно отстает от среднего по городу», - отметил Ильсур Метшин, добавив, что в поселках проживают 200 тысяч казанцев.

Жители поселков, по словам мэра, ждут решения вопросов, связанных с дорогами, транспортным сообщением, уличным освещением, обеспечением устойчивого водоснабжения, развитием сети водо- и электроснабжения, канализации.

Глава города отметил, что уделяется внимание решению этих проблем. «Еще недавно мы не могли мечтать о новых детских садах, амбулаториях, жилье для участковых в поселках города. Сегодня с помощью руководства республики в поселках построено 8 сельских клубов, 8 детских садов, 3 фельдшерско-акушерских пункта в отдаленных жилых массивах города, а также врачебная амбулатория в жилом массиве Нагорный, - сообщил градоначальник. - За последние два года построено 6 АЖК для участковых уполномоченных полиции, 3 из которых - за счет республиканского бюджета, 3 - за счет бюджета города». Ильсур Метшин рассказал, что ежегодно строятся дороги, «Водоканал» и «Казэнерго» за счет своих средств пытаются решить самые острые вопросы.

«Основная наша цель - приведение уровня жизни в жилых массивах в соответствие с общегородским столичным уровнем, - заявил глава города. - Однако темпы благоустройства в жилых массивах серьезно отстают от ожидания людей. Жители, объединения активистов обращаются к нам с просьбой инициировать комплексную долгосрочную программу развития поселков». «Все понимают, что невозможно одновременно и одномоментно эти вопросы решить, и просят о системных решениях. Мы надеемся на помощь руководства республики», - добавил Ильсур Метшин.

Еще одна инициатива, которую озвучил на съезде мэр Казани, - развитие института старшего по дому в многоквартирных жилых домах. «Опыт ТОСов, поддержанных республиканскими грантами, показал, что территориальные общественные самоуправления на низовом уровне имеют огромный потенциал развития, но необходима мотивация людей к этой работе», - пояснил Ильсур Метшин и обратился к Совету муниципальных образований РТ с предложением наладить и организовать эту работу.