По словам градоначальника, этот вопрос является актуальным не только для столицы Татарстана, но и для таких городов, как Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма.

В работе съезда, состоявшегося на прошлой неделе, приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. На съезд прибыли 946 представителей муниципальных образований республики. В начале работы участники проголосовали за досрочное прекращение полномочий председателя ассоциации «Совет муниципальных образований Татарстана» Минсагита Шакирова. Эту должность занял Экзам Губайдуллин, кандидатуру которого поддержали делегаты съезда, сообщает kzn.ru.

В своем выступлении Ильсур Метшин отметил важность республиканских программ для развития муниципальных образований. Он обратил внимание на то, что в Казани 90 жилых массивов, в том числе поселки, присоединенные к городу 10 лет назад, подчас стихийно выросшие и зарегистрированные по факту строительства жилья. 

«К сожалению, качество жизни в наших жилых массивах серьезно отстает от среднего по городу», - отметил Ильсур Метшин, добавив, что в поселках проживают 200 тысяч казанцев.
Жители поселков, по словам мэра, ждут решения вопросов, связанных с дорогами, транспортным сообщением, уличным освещением, обеспечением устойчивого водоснабжения, развитием сети водо- и электроснабжения, канализации. 

Глава города отметил, что уделяется внимание решению этих проблем. «Еще недавно мы не могли мечтать о новых детских садах, амбулаториях, жилье для участковых в поселках города. Сегодня с помощью руководства республики в поселках построено 8 сельских клубов, 8 детских садов, 3 фельдшерско-акушерских пункта в отдаленных жилых массивах города, а также врачебная амбулатория в жилом массиве Нагорный, - сообщил градоначальник. - За последние два года построено 6 АЖК для участковых уполномоченных полиции, 3 из которых - за счет республиканского бюджета, 3 - за счет бюджета города». Ильсур Метшин рассказал, что ежегодно строятся дороги, «Водоканал» и «Казэнерго» за счет своих средств пытаются решить самые острые вопросы.

«Основная наша цель - приведение уровня жизни в жилых массивах в соответствие с общегородским столичным уровнем, - заявил глава города. - Однако темпы благоустройства в жилых массивах серьезно отстают от ожидания людей. Жители, объединения активистов обращаются к нам с просьбой инициировать комплексную долгосрочную программу развития поселков». «Все понимают, что невозможно одновременно и одномоментно эти вопросы решить, и просят о системных решениях. Мы надеемся на помощь руководства республики», - добавил Ильсур Метшин.

Еще одна инициатива, которую озвучил на съезде мэр Казани, - развитие института старшего по дому в многоквартирных жилых домах. «Опыт ТОСов, поддержанных республиканскими грантами, показал, что территориальные общественные самоуправления на низовом уровне имеют огромный потенциал развития, но необходима мотивация людей к этой работе», - пояснил Ильсур Метшин и обратился к Совету муниципальных образований РТ с предложением наладить и организовать эту работу.