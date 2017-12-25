Все ресурсы в настоящее время заблокированы.

Прокуратура Казани выявила 11 интернет-ресурсов, где производилось распространение психотропных медикаментов, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Отметим, что данные медикаменты продаются лишь по рецепту врача. Однако на данных сайтах их мог заказать любой желающий. Прокуратура направила в суд иски о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению. В результате Роскомнадзор произвел блокировку всех сайтов.