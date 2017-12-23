Казанский «Ак Барс» неожиданно уступил омскому «Авангарду» - 3:5 (0:1,2:2,0:2).

Весь первый период казанцы доминировали, но частично забывали об агрессивной игре в защите в своей зоне – слишком много воли было у атаки омичей. Однако гол Клинкхаммера получился на редкость эффектным – гости могли только порадоваться – 0:1. А ведь до этого и Глухов мог отличиться.

В начале второго периода Михеев Гарипова обманул – 1:1. А на 26-й минуте Семенов и вовсе вывел хозяев вперед – 2:1.

Правда, затем ситуация на льду поменялась – сначала Галиев в большинстве сравнял счет, а затем он же вывел «барсов» вперед – 3:2. «Ак Барс» без удалений – это не «Ак Барс» - сначала омичи имели «5х3» в течение двух минут, а затем и «5х4», но казанцы устояли.

В начале третьего периода омичам удалось вновь сравнять счет – 3:3. Более того, в середине третьего периода Михеев вывел хозяев вперед – 4:3.

Увы, сняв в концовке вратаря, «Ак Барс» пропустил в пустые ворота – 3:5.