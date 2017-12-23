Ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении исполкома автограда.

Соответствующая информация появилась на сайте Федеральной антимонопольной службы. В частности, ведомство считает, что исполком города Н.Челны необоснованно возложил дополнительные денежные расходы на индивидуальных предпринимателей, путем установления стоимости затрат на обслуживание и содержание 1 кв.м. подземных пешеходных переходов МУП «ПАД» на 2017 год.

Также исполком включил в договор аренды муниципального имущества условия об обязанности арендатора заключить договор на возмещение коммунальных и общеэксплуатационных услуг. Данные действия, по мнению ведомства, могли привести к недопущению или ограничению конкуренции.