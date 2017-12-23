Всего объем валовой продукции в республике в 2017 году составит 260,4 млн рублей.

РТ в уходящем году будет в лидерах среди субъектов России по производству молока и картофеля, заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Титов.

В 2017 году удалось собрать рекордный урожай сахарной свеклы - более 3 млн тонн (прирост к прошлому году составил 30%). Валовый сбор зерна составил 4,8 млн тонн (рост на 18%), картофеля - 1,5 млн тонн. Молока произведено более 1,8 млн тонн, мяса – 490 тыс. тонн (прирост 2,8% и 0,8% соответственно).