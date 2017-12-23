В дни новогодних каникул в Казани количество бригад скорой помощи планируется увеличить до 80. Столичные стационары с 1 по 8 января будут работать круглосуточно.

Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Родильные дома также будут работать круглосуточно. Состоящие на диспансерном учете в медучреждениях Вахитовского, Советского и Приволжского районах, при необходимости будут направляться в роддом клиники медуниверситета на Толстого, 4.

Те, кто состоит на учете в женских консультациях Кировского, Московского, Авиастроительного и Ново-Савиновского – в роддом на Чуйкова. Женские консультации работают 3 и 6 января.

Во взрослых поликлиниках 1,2, 4,5,7 и 8 января больных будут принимать дежурные терапевтические бригады с 9 утра до 5 часов вечера. 3 и 6 января – в усиленном режиме терапевтические бригады, специалисты узкого профиля.

Детские поликлиники 2, 4 и 6 января работают по субботнему графику. 8 января – по воскресному графику, 2 и 5 января – в усиленном режиме: прием будут вести педиатры, отоларинголог, хирург.

2, 5 и 6 января с 9. 00 до 17.00 будет работать детский травмпункт на базе детской городской больницы №1 (ул. Декабристов, 125а). В другие дни и в ночное время – травмпункты городской больницы №12 и городской больницы №7.

2 и 5 января для детей Вахитовского, Приволжского и Советского районов с 9.00 до 17.00 будет работать травмпункт поликлиники «Азино» по улице Бигичева, 20. В другие дни и в ночное время – травмпункт РКБ.