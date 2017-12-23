В ночь с 24 на 25 декабря в Казани было убрано и вывезено почти 4,5 тыс. тонн снега. Всего с начала зимы с улиц столицы РТ убрано свыше 155 тыс. тонн снега.

Как сообщили на аппаратном совещании в мэрии, на этих работах задействованы свыше 320 дорожных рабочих, почти 480 единиц спецтехники. За сутки на проезжей части дорог было раскидано свыше 1,3 тыс. противогололедных средств. Это 285 тонн реагента и 1020 тонн песко-соляной смеси.

25 декабря из-за усиления снегопада, количество людей будет увеличено – на уборку снега выйдут более 500 рабочих. Правда, техники будет меньше. Всего 392 единицы.