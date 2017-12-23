В ночь с 31 декабря на 1 января казанское метро будет работать до полуночи, а троллейбусы, трамваи и автобусы до 2 часов ночи. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Общественный транспорт Казани 1 января начнет работу с 7 утра и до 24 часов. В новогоднюю ночь и 1 января будут обслуживаться 29 маршрутов на 54 единицы подвижного состава по специальным графикам. С 30 декабря по 8 января транспортное обслуживание жителей и гостей нашего города будет организовано по графикам выходного дня.

В рождественскую ночь, 7 января, после окончания праздничной службы в 1.30 на остановке «Центральный стадион» прихожан будут ожидать 9 автобусов и один троллейбус, следующие во все районы города.