Сегодня в Казани начинают действовать особый противопожарный режим и операция «Пиротехника».

В рамках этих мероприятий будут проверяться на соблюдение противопожарных мер здания, где пройдут новогодние праздничные спектакли и утренники, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Чтобы не случилось трагедий, подобной, что случилась в прошлом году в Лениногорском районе, где в огне заживо сгорела женщина с пятью детьми, под особый контроль будут взяты жилье неблагополучных и многодетных семей.

Также в Казани на всех городских елках примут антитеррористические меры – все площадки будут находиться под круглосуточной охраной полиции, а на подъездных к ним путям установят ограждения - строительные блоки или крупногабаритную технику.