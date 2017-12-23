Пусть это случилось и в четырех сетах, но казанский «Зенит» в Москве доказал – он на сегодняшний день сильнее московского «Динамо».

Регулярный чемпионат России – тот шанс, которым может воспользоваться любой клуб, чтобы затем гордо колотить кулаками в грудь: мы лучший клуб в мире обыграли! Динамовцы Москвы теперь могут гордиться – они выиграли аж целый сет у лучшего клуба в мире.

Не более, но все же. А казанцы постепенно привыкают выигрывать под мощным давлением: на улице Лавочкина, в динамовском зале «Зенит» все же дожал бело-голубых в четырех сетах – 3:1 (27:25, 25:22, 25:27, 25:20). Последний матч в этом году казанцы сыграют 28 декабря в Новосибирске, против местного «Локомотива».