Причиной стрельбы стало выяснение семейных отношений.

Житель Нижнекамска устроил стрельбу в помещении букмекерской конторы, сообщает пресс-служба управления МВД России по Нижнекамскому району. Мужчина совершил два выстрела в потолок из ружья. В это время в зале находились 4 человека. Причиной такого поведения стало выяснение отношений между супругами. Жена 31-летнего горожанина работает в конторе кассиром.

Буйного мужчину задержали сотрудники Росгвардии по РТ. Житель Нижнекамска стрелял из незарегистрированного ружья, которое, по его словам, он нашел. При обыске оружие было изъято в его квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Угроза убийством» и «Незаконное приобретение оружия».