Куратором фонда будет назначен первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Фонд помощи дольщикам в Татарстане будет сформирован в январе — феврале. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с журналистами республиканских и федеральных СМИ.

«У нас две проблемы — Казань и Челны, основная часть — в Казани. Ответственность — на городской администрации. Они так или иначе являются участниками этого процесса, они выдавали разрешение на строительство. Сама по себе эта тема не рассосется. Люди, которые привели к этой ситуации, скрыли свои активы и находятся уже под арестом», — сказал он.

Чтобы работа шла системно, в республике создается Фонд помощи обманутым дольщикам. По словам Минниханова, фонд будет сформирован в январе — феврале 2018 года. Куратором фонда станет первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Среди дольщиков есть две категории людей, отметил лидер республики. К первой относятся люди, которые отдали свои последние сбережения, взяли в долг и понадеялись, что им дадут жилье. Вторую категорию составляют те, которые «выгодно вложили средства и хотели заработать».

«Я считаю, что в первую очередь мы должны помочь тем людям, которым негде жить и тем, кто имеет какие-то долговые обязательства. Фонд будет рассматривать и решать эти задачи», — заключил Рустам Минниханов.