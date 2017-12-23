Житель Набережных Челнов чуть не стал жертвой телефонных мошенников.

Челнинец, проживающий в 38-комплексе, чуть не стал жертвой мошенника, пишут «Челнинские известия». Мужчина разместил в интернете объявление о продаже гаража. Под предлогом интереса к объекту продажи ему позвонил неизвестный, после чего узнал реквизиты банковской карты челнинца. Далее мошенник совершил попытку снятия со счета горожанина 1 669 993 рублей. Челнинец успел вовремя среагировать и обратиться в полицию, где сейчас ведется проверка. Номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Тульской области.