Волейболистки казанского «Динамо» в очередной раз выиграли Кубок России, причем на этот раз выиграли без особых проблем – в четвертый раз в истории клуба.

В первом сете финала игру сделала Ирина Воронкова, забившая три мяча подряд в концовке – 25:20. Во втором сете в атаке у Казани солировала уже Маммадова – 25:18.

Третий сет переломным не случился: хозяйки уверенно довели матч до победы – 25:20 и 3-0.

Отметим, что по итогам этого мини-турнира были определены и лучшие по номинациям.

Хозяйки стали лучшими в четырех номинациях. Лучшей блокирующей признана Анастасия Самойленко, лучшей связующей признана Евгения Старцева, лучшая либеро – Екатерина Уланова, и MVP турнира – Наталья Маммадова.