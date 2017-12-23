Они предлагают горожанам провести работы по замене шлангов, кранов на трубах и ремонту оборудования.

В Набережных Челнах по квартирам жильцов ходят газовики-самозванцы, пишет издание «Челнинские известия». Данный факт установила старшая по одному из домов в 10-м комплексе города. Мужчины представились сотрудниками самарской компании, хотя договор с этой компанией жильцы не заключали. Они ходят по квартирам и предлагают провести работы по замене шлангов, кранов на трубах и ремонту оборудования. Отметим, что лица, которые предлагают данные услуги без лицензии и удостоверения, совершают незаконные действия.