В настоящее время ФК «Рубин» является муниципальным автономным учреждением, и единственным учредителем клуба является комитет и земельных и имущественных отношений Казани.

25 декабря исполком РФС рассмотрит ходатайство «Рубина» об изменении формы собственности организации. Предполагается, что это будет общество с ограниченной ответственностью.