Казанский ФК «Рубин» весь сезон спонсируется частным капиталом, госсредства не привлекаются, значит, и форма собственности должна быть соответствующей. Это пояснил гендиректор «Рубина» Рустем Саяхов.
В настоящее время ФК «Рубин» является муниципальным автономным учреждением, и единственным учредителем клуба является комитет и земельных и имущественных отношений Казани.
25 декабря исполком РФС рассмотрит ходатайство «Рубина» об изменении формы собственности организации. Предполагается, что это будет общество с ограниченной ответственностью.
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