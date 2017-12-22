Такое решение вынес Вахитовский районный суд столицы РТ.

Условные сроки получили бывшие сотрудники полиции, которые инсценировали куплю-продажу оружия, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Сделку по покупке оружия трое подсудимых решили инсценировать с целью повышения показателей отдела. Роль продавцов и покупателей сыграли двое мужчин, один из которых был подозреваемым по другому делу. Продавец и покупатель сообщили о схемах полицейских в ФСБ, после чего, в момент сделки, инициаторов задержали. Экс-полицейские получили от 1,5 до 2,5 лет условно.