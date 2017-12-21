Очередной матч казанского «Зенита» стал 200-м в составе клуба для блокирующего Александра Гуцалюка.

Так 29-летний игрок казанского клуба стал 9-м членом клуба Владислава Бабичева – таким может стать каждый, и требуется для это сущий пустяк - сыграть за клуб 200 матчей. Только и всего.

Спросите у любого игрока «Зенита», который сыграл за клуб хоть сезон, чего стоит этот «пустяк».

Гуцалюк по-прежнему в строю, проводит за «Зенит» пятый сезон, четырежды в Казани «взял» Лигу чемпионов, четырежды - чемпионат России, и четырежды – Суперкубок России - кому мало? И приплюсуйте сюда недавний клубный чемпионат мира. Новых побед, Саша!