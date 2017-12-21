Рустам Минниханов ждет положительных изменений в положении казанского «Рубина». Об этом он рассказал в одном из интервью на этой неделе.

Президент РТ ждет, что чемпионат мира по футболу в России станет толчком для развития футбола в нашей стране, в том числе и в Казани.

«Я тоже болельщик,- подчеркнул Президент, - и буду ждать позитивных результатов. Жалко, конечно, что мы в «Рубине» долго находимся в поиске. Но тренер (Курбан Бердыев) должен иметь время для того, чтобы сформировать свою программу, свою команду».

Столь позитивная оценка деятельности нового руководства клуба и главного тренера вдохновляет болельщиков и самих тренеров и футболистов – в них по-прежнему верят.

Давайте, ребята, вперед – к новым победам!