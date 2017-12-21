В этот вечер в Первоуральске матч для казанцев не задался сразу же: уже после первого тайма на табло в Первоуральске красовалось 0:5 для гостей.

А вскоре после перерыва стало красоваться и 0:6. И стало ясно – этот матч волжанам опять не выиграть.

Так и случилось. Счет и во втором тайме продолжал странно увеличиваться в пользу хозяев. Итог – 2:9. И это при том, что хозяева еще и не реализовали два пенальти – спасибо нашему голкиперу Темникову.

В составе казанцев отличились в этом матче Рамиль Ибрагимов (с пенальти) и Олег Рязанов с передачи Сергея Обухова. Теперь динамовцы дважды подряд сыграют с ульяновской «Волгой» - 28 декабря в Ульяновске и уже 8 января в Казани.