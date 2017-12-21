В центральной казанской библиотеке на ул. Вишневского состоялся творческий вечер поэта и переводчика из Дании Александра Шапиро.

Вкусно пахло кофе, горячий чайник ждал гостей, мягкий свет освещал небольшую комнату, а в углу стояло пианино. Уютная атмосфера Казанского Литературного Кафе («КАЛИТКА») располагала к чтению стихов. Александр Шапиро, много лет проживающий в Дании и работающий там преподавателем в техническом университете, выступил с презентацией своего литературного сборника «От себя». А затем читал свои переводы. Приятный голос автора словно проникал в душу каждого из пришедших. Все с удовольствием слушали его произведения, и задавали вопросы. Вечер закончился общим фотоснимком.