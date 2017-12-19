Они требовали от нее деньги.

В Казани школьники напали с ножом на девочку, заявила заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РТ Лариса Осипова. При этом, ножом угрожала также девочка. Данный инцидент произошел в Ново-Савиновском районе столицы РТ.

Также в Московском районе города произошел конфликт между учениками 4 класса. В результате один из ребят получил закрытый компрессионный перелом позвонков.