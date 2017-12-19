В очередном матче группового этапа Кубка Европы казанский УНИКС сумел уверенно переиграть чемпиона Хорватии «Цедевиту» - 78:61 (22:9, 14:23, 21:20, 21:9).

В начале первой четверти казанцы уступали (6:9), но затем совершили впечатляющий рывок – 16:0. Первые 8 очков принес Колом, а затем вдруг стали забивать все – при отличной игре в защите.

Увы, во второй половине второй четверти казанцы дали слишком много воли гостям, и те смогли в концовке подобраться к УНИКСу вплотную – 36:32.

И третья четверть разделилась как бы на две половины: сначала УНИКС вернул себе преимущество, но за минуту до последнего перерыва гости счет сравняли. Однако в концовке хозяева сыграли активно – 57:52.

К счастью, в последнем перерыве Прифтис сумел встряхнуть своих подопечных, и в защите казанцы вновь сыграли безупречно – 78:61.