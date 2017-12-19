В первом периоде хозяева поначалу владели игровым преимуществом, и уже на 5-й минуте Эверберг пробил Гарипова – 1:0.

Затем было одно удаление у гостей, и два подряд – у хозяев, но счет до перерыва не изменился.

Во втором периоде характер игры не изменился, хозяева вели игру, а вот гости могли задерживаться в зоне «Нефтехимика» лишь в большинстве, но Зарипова держали жестко. А вот хозяева на экваторе матча смогли провести еще одну шайбу – отличился Секстон – 2:0.

«Ак Барс» выглядел явно уставшим, и нижнекамцам было проще отбивать наскоки гостей. А при очередном численном преимуществе «Нефтехимик» провел и третью шайбу – 3:0 – дубль оформил Секстон.

Теперь по потерянным очкам «Нефтехимик» казанцев догнал.