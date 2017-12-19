Сегодня вечером состоялась рабочая встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Рустамом Миннихановым. Встреча прошла в Москве.

В ходе встречи Рустам Минниханов ответил на ряд вопросов, которые интересовали главу государства.

Рустам Минниханов проинформировал Президента России Владимира Путина о работе, проводимой в республике по решению проблем обманутых дольщиков, а также вкладчиков проблемных банков. «По вкладчикам создан фонд, мы уже начали выплаты. Работа организована», - заверил Рустам Минниханов.

По словам Рустама Минниханова, налажена и работа на проблемных объектах жилищного строительства. «Сейчас создаем фонд, будем помогать землей, инфраструктурой, - сказал он. – Создается федеральный фонд, но он на будущее. А вот тем людям, которые уже оказались в такой сложной ситуации, будем помогать».

Говоря в целом об экономике региона, Президент Татарстана доложил, что по итогам года власти республики прогнозируют рост валового регионального продукта (ВРП) и индекса промышленного производства. «Пять с половиной процентов рост у нас на продукцию сельского хозяйства», - сказал, в частности, Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов также отдельно коснулся вопросов дорожного строительства и отметил один из проектов. «Очень неплохой проект - специальное покрытие для сельских улиц, где движение не очень большое», - рассказал Рустам Минниханов. Он пояснил, что строительство таких дорог обходится значительно дешевле.

Рустам Минниханов в рамках беседы с Президентом России сообщил и о ходе реализации программ по достижению ключевых социально-экономических показателей. «Что касается «майских указов», мы их полностью выполняем, - заверил он. - Все намеченные цифры по итогам этого года выполняем».

Пресс-служба Президента РТ, Елена Бритвина. Использованы материалы федеральных информационных агентств.