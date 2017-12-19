Накануне Нового года журналисты АО «Татмедиа» поздравили пациентов ДРКБ.

В преддверии Нового года в благотворительной гостинице «Дом Роналда Макдоналда» состоялся новогодний праздник для детей, проходящих лечение в ДРКБ. В гости к детям пришли не только артисты с развлекательной программой, но и журналисты.

В ходе мероприятия сотрудники татарстанских газет и журналов познакомились с маленькими пациентами Детской республиканской клинической больницы, рассказали о своей работе, а также посетили отделения больницы. Конечно же, не обошлось без подарков - газет и журналов, которые редакции подарили ребятам, волею судьбы оказавшимся в стенах лечебного учреждения.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин от имени всего коллектива подарил ДРКБ денежный сертификат на покупку в больницу игрушек.

- Пусть наш подарок принесет пациентам только радостные эмоции, которые, как известно, помогают быстрее выздоравливать, - пожелал руководитель медиахолдинга.

Руководство ДРКБ не осталось без ответных знаков внимания. Главный врач Рафаэль Шавалиев вручил Андрею Кузьмину сертификат «Друг ДРКБ». Благодарственные письма получили отдельные редакторы и журналисты. В их числе главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова и наш фотокорреспондент Фарит Муратов.

- В нашем учреждении мы часто встречаем людей, которые хотят творить добро. Желание помогать детям, благотворительность в целом - это порыв души человека, - поделился главврач ДРКБ Рафаэль Шавалиев. - Что и как делать - выбирают сами люди. Кто-то деньги пересылает, кто-то выступает больничным клоуном. Помогают семьями, командами единомышленников. Сегодня к нам пришли представители крупного медиахолдинга, люди, занятые важными и срочными делами. Но они нашли в своем плотном графике пару часов и устроили для наших детей веселый праздник.

Это и есть та благотворительность, о которой все мечтают. Она ничем не измеряется, только возможностью найти время и помочь тому, кто в этом остро нуждается. Мы за то, чтобы подобные встречи происходили регулярно. Благодаря им наши маленькие пациенты, их родители видят, что они не одни, что в мире есть люди, готовые прийти на помощь. Это вдохновляет на выздоровление.

В этот день в здании ДРКБ прошел и «День подписчика». И сотрудники, и семьи пациентов могли прямо в больнице оформить подписку как на республиканские издания АО «Татмедиа», так и на российские издания. Андрей Кузьмин подчеркнул значение печатных СМИ, их роль в сохранении национальной культуры и особую важность для людей старшего поколения. «Мы стараемся уделять очень серьезное внимание проблемам, с которыми борются наши врачи. Поэтому я бы хотел, чтобы на страницах наших газет появлялось больше материалов именно профилактического характера, дабы обезопасить нашего читателя от различных бед, с которыми он может встретиться», - сказал он.

Надо отметить, что «День подписчика» проходит в ДРКБ не впервые. Каждый раз к акции присоединяются все новые и новые подписчики. Кто-то выписывает издания для своей семьи, многие не забывают и о ветеранах - сотрудники стремятся поддерживать своих наставников. Подписная кампания для ветеранов больницы стала доброй традицией в ДРКБ, как и оформление подписки на «Казанские ведомости» в подарок. Главный врач Рафаэль Шавалиев отметил, что ветераны трепетно относятся к нашей газете, любят это издание. Он пожелал им побольше радостных моментов, которые они могут испытать и благодаря газете. И высказал пожелание, чтобы такие «Дни подписчика» проводились в больнице каждую подписную кампанию.