По данному факту сегодня состоялось судебное слушание.

Украденный ретро-автомобиль Mercedes Pullman был распилен и сдан в металлолом, сообщает «Казанский репортер». Машина принадлежала коллекционеру и предпринимателю Камилю Шайдарову. Немецкое авто 1937 года, по мнению владельца, на аукционах оценивается в 1,5 млн евро. Эксперты же назвали более скромную стоимость – от 1,8 до 2,5 млн рублей. Но вандалы, которые взломали гараж, и распили Pullman, сдали его на металлолом за... 18 тыс. рублей.