Заключительный этап олимпиады проходил в Москве.

Школьница из Альметьевска Елена Сайбель стала победительницей в номинации «Русский язык как неродной» среди старшеклассников на Международной олимпиаде по русскому языку. Об этом сообщает Управление образования Альметьевского района.

Заключительный этап олимпиады проходил в Москве. Татарстан представляла делегация из 14 учащихся. В финал вышли ученицы гимназии № 1 имени Р. Фахретдина Альметьевска – Аделя Закирова и Елена Сайбель под руководством учителя Ларисы Гуро.

В состязании участвовали зарубежные школьники старших классов, для которых русский язык является иностранным, и дети-билингвы, которые обучаются в школах на русском языке или в школах с преподаванием ряда предметов на русском языке.