В следующем году количество республиканских программ в сфере ЖКХ увеличится.

На выполнение республиканских программ в сфере ЖКХ в 2017 году было потрачено 37 млрд рублей. Итоговые данные журналистам озвучил начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Ильдус Насыров на пресс конференции в ИА «Татар-информ».

«Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ в этом году реализовало 37 программ, 21 из них — в области ЖКХ и капремонта. Это объекты соцкультбыта, программы „Доступная среда“, „Общественные пространства“, а также 4 программы по линии Минсельхоза и продовольствия РТ и 5 программ модернизации коммунальной инфраструктуры. На их реализацию было выделено почти 37 млрд рублей», — подвел итоги уходящего года Ильдус Насыров.

В следующем году объем финансирования этих программ сохранится на прежнем уровне, добавил он.

«Это хорошо, что у Правительства и Президента РТ есть возможность поддерживать эти программы», — отметил чиновник.

В следующем году количество таких программ увеличится с 37 до 40 штук. Они будут посвящены поддержке машинно-тракторных и зернотоковых хозяйств, а также молодежным центрам, подчеркнул Насыров.

Повышение качества услуг ЖКХ – одна из стратегических инициатив Президента России Владимира Путина. Президент подчеркивал в первую очередь необходимость контроля за тарифами и недопустимость необоснованного роста платежей за услуги ЖКХ.

«Главнейшая задача – это модернизация отрасли. От ее результатов напрямую зависит качество услуг жилищно-коммунального хозяйства. Мы не имеем права забывать, что ЖКХ – социально ориентированная отрасль, и государство должно держать под контролем уровень тарифов. Нельзя допустить резкого неоправданного увеличения платежей за жилищно-коммунальные услуги. Важнейшей задачей государства остается обеспечение защиты прав граждан — включая повышение прозрачности счетов на оплату коммунальных услуг. Еще одна задача — внедрение стандартов оказания коммунальных услуг. Необходимо обеспечить чёткий контроль за тем, чтобы они соблюдались на всей территории нашей страны», — считает глава государства.