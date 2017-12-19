В понедельник, 18 декабря, в поселке Васильево Зеленодольского района состоялось заселение 79 и 88-квартирных домов.

В Нижнекамске в 160-квартирный дом № 25 по улице 30 лет Победы заселились участники программы социальной ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Техническим заказчиком и подрядчиком строительства объекта выступила «Жилищно-инвестиционная компания — НК».

В текущем году в Нижнекамске было введено в эксплуатацию 14 домов на 1492 квартиры, включая один из домов по улице 30 лет Победы, заселение которого намечено на 21 декабря 2017 года. Кроме того, к сдаче и заселению готовится 240-квартирный дом № 4 по улице Шинников.

В понедельник, 18 декабря, в поселке Васильево Зеленодольского района состоялось заселение 79 и 88-квартирных домов. До этого семьи проживали в аварийных домах, говорится в сообщении.