Набережные Челны заняли 24-е место, Зеленодольск – 37-е место, Казань – 42-е место.

258 тысяч россиян оценивали качество жизни по следующим параметрам: безопасность, чистота, экология, общественный транспорт, магазины и рынки, досуг и спорт, инфраструктуру для детей и тд. Также в рейтинге Татарстан представляют Лениногорск (59), Нижнекамск (63), Альметьевск (95), Елабуга (125), Бугульма (162).

Рейтинг был составлен специалистами компании Domofond. Руководитель проекта отметила, что оценки горожан могут не совпадать с официальными.