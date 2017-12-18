Для патриотического воспитания молодежи нужно рассказывать не только о войне, но и о трудовом подвиге народа, считает председатель совета ветеранов (пенсионеров) Вахитовского района Генрих Петрович Бердников. Недавно в казанской гимназии №27 прошла встреча учащихся с жителями нашего города - Героями Социалистического Труда.



Подготовка к встрече была серьезная. Генрих Петрович не раз снимал трубку своего рабочего телефона, чтобы уточнить сценарий мероприятия с директором гимназии Люцией Гапхадиевной Хуснутдиновой, осведомлялся о здоровье приглашенных Героев соцтруда, продумывал, как он будет начинать этот открытый урок истории, где сядут гости, чтобы всем были видны их золотые звездочки на груди.

Встреча поколений

В назначенный час все собираются в актовом зале. Школьники приветливо здороваются с гостями, всюду слышится: «Исәнмесез», «Здравствуйте», на лицах улыбки.

«Вам удивительно повезло, ребята! - начинает встречу Генрих Петрович Бердников, - перед вами сразу три Героя Социалистического Труда. Это была высшая награда за труд в СССР. Ею награждали академиков, шахтеров, учителей, сталеваров, доярок, артистов - всех, кто своим трудом приумножал вклад в экономику и безопасность нашей страны, ее культуру и науку».

На встречу со школьниками пришел Ильдус Исламович Мостюков - изобретатель, ученый, общественный деятель, почетный гражданин Казани. Он разработал прибор, имеющий огромное значение для войск ПВО, а значит, для обороны страны.

Разработанная система наземного обнаружения позволяла войскам ПВО на экранах радаров определять, чей самолет приближается к границам Родины, и если это самолет недружественной нам страны, то срабатывала система оповещения «свой - чужой». Нарушителя границы предупреждали, а если он не реагировал, то навстречу поднимались наши самолеты, чтобы вытеснить чужака. За обеспечение высокой оборонной безопасности и было присвоено Ильдусу Исламовичу звание Героя Социалистического Труда. Ныне он председатель общественной организации «Герои Татарстана».

Еще один гость - знатный фрезеровщик Николай Васильевич Фролов. После его краткого рассказа о том, что он участвовал в создании прибора, изобретенного коллективом Мостюкова, то есть бумажный проект превращал в металл, из зала прозвучал вопрос: «Кто же все-таки такой фрезеровщик?» Он вызвал улыбки и у гостей - то, что было очевидно для них, прошедших трудовую школу, совсем непонятно для обладателей гаджетов. Ребятам объяснили, что сейчас и сам Герой Соцтруда вряд ли бы справился с современными заданиями, хотя своими рацпредложениями не раз улучшал и совершенствовал изготовление сложных деталей. «Теперь эти детали точат на станках с числовым программным управлением, - рассказал Николай Васильевич. -

В цехах чистота, а программу составляют инженеры. К заготовке за все 48 часов, пока она изготавливается, а это сложнейшей конфигурации корпус, руки рабочего не притрагиваются, все делается автоматически». Сам собой напрашивается вывод: знания физики и математики жизненно важны для поколения, идущего на смену ветеранам.

Следующей выступала Любовь Евгеньевна Смирнова. Ее трудовая биография началась на заводе «Органический синтез» в год, когда флагман большой химии только начал работать, - в 1958-м. Она пришла туда после окончания училища. Постепенно рос завод, росли и люди, поднявшие его на своих плечах. Они выучились, стали командирами производства и за свой труд получили заслуженные награды, как и Любовь Евгеньевна.

И вот школьники дарят ветеранам цветы и подарки. А Генрих Петрович вручает директору школы книгу «Наследники Победы», выпущенную советом ветеранов Вахитовского района. Раздается голос: «А вы меня помните?», и обнять Ильдуса Исламовича из зала спешит женщина - завуч школы. «Я работала в вашем НИИ, там все вас боготворили. Вы - человек-легенда!» Это вызвало оживление в зале: мир тесен.

Знамя дивизии в школьном музее

Потом гостей повели в школьный музей. У истоков его создания - бывший учитель истории школы Галина Михайловна Юркова, член клуба «Боевые подруги». Участница войны, попавшая на фронт в 16 лет, она занималась с ребятами поисковой работой и создала вместе с ними школьный музей боевой славы 18-й дивизии, сформированной в Татарстане. Под стеклом - каски, алюминиевые ложки, части пулемета, сделанные руками ребят макеты битвы на Курской дуге и аэродромного хозяйства. В углу под стеклом знамя дивизии, висят и принесенные ребятами портреты их прабабушек и прадедушек, воевавших на фронте и трудившихся в тылу. А у входа в музей портрет юной фронтовички Галины Юрковой - основателя музея.

Этот насыщенный день закончился чаепитием с пирогами и душевной беседой с директором школы. Гости подытожили: праздник удался! Это действительно был праздник - встреча поколений, и старшие не разочаровались в своей смене. «Ребята у нас хорошие, в гимназии действует «Союз наследников Татарстана» - это примерно как пионерия и комсомол в прежние годы. Ребята участвуют в экологическом движении: фотографируют обнаруженные несанкционированные свалки, сообщают в надзорные органы», - рассказала директор школы Люция Хуснутдинова.

И снова в бой за детские сердца…

А активисты совета ветеранов Вахитовского района во главе с председателем уже подготовили и провели следующее мероприятие. Оно состоялось в школе №12 и было приурочено ко Дню воинской славы в память о начале 5 декабря 1941 года контрнаступления Красной армии под Москвой. Снова инструктаж с лекторской группой, которую Генрих Петрович в шутку называет десант.

«Сейчас открыты многие прежде закрытые архивы. Новые документы предоставляют и архивы Германии. Все они говорят о том, что подвиг народный ни умалить, ни замолчать не удастся. Но мир, Европа словно перевернулись - сносят памятники тем, кого когда-то встречали с уважением как освободителей, подключен к информационной войне интернет, он нацелен на молодежь, для которой война - далекое прошлое. Смещаются нравственные ориентиры - труд на благо общества выдают за атавизм, семейные ценности, дружба, взаимовыручка подвергаются сомнению и осмеянию», - говорит полковник в отставке Генрих Бердников. Он не ждет, когда выпустят законы, направленные на сохранение наших духовных и национальных ценностей. В плане работы своего совета ветеранов он намечает, куда и когда пойдет его лекторский десант, без внимания к патриотическому воспитанию не останется ни одна школа, ни один вуз района.

Не останутся без внимания и ветераны - у Генриха Петровича четко прописано, кто нуждается в постоянном домашнем уходе и достаточно ли его. А тех, кто еще в силе, привлекает к работе с молодежью, спортивным соревнованиям, написанию воспоминаний о боевой или трудовой юности. Сам пишет книгу «Качество жизни пожилых людей» и выпускает альманах за альманахом - «Наследники Победы», «Победители», «Совесть памяти». И среди дел не забудет позвонить в министерство образования и сообщить, что к мероприятию, посвященному защитникам Москвы, школа №12 замечательно подготовилась, показав знание истории и уважение к народному подвигу.

Коллеги по ветеранскому движению в октябре тепло поздравили Генриха Бердникова с 80-летием, в адресной папке ему посвящено много добрых и теплых слов. А он не сдает позиций на поприще патриотического воспитания и ведет ежедневный бой, словно выполняя данный самому себе приказ «Ни шагу назад!», считая, что юные сердца - это «высоты, которые отдавать нельзя». И ему это удается.