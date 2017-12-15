В Музее истории журналистики сегодня открывается выставка творческого наследия классика советской журналистики Марселя Зарипова.



«Вершины» - так называется одна из книг известного мастера пера, повествующая о том, как люди обычных профессий достигают наивысшей точки профессионализма в своей работе. В писательском ремесле за полвека творческой деятельности достиг своей вершины и сам журналист Марсель Зарипов. Он оставил богатейшее творческое наследие, которое еще предстоит изучить и оценить новому поколению журналистов.

Выставка рассказывает о нелегком пути становления журналиста, писателя и отражает суть этой нелегкой профессии. Среди экспонатов - личные вещи автора, подлинные документы, фотографии, подшивки. Экспонируется машинописный вариант неизданной книги «Город особого назначения».

Основу выставки составили экспонаты из архива Марселя Зарипова и СЖ РТ. Более 100 фотографий, текстовых материалов, документов, рукописей, личных вещей, наград, книг, газет, журналов, переводов, отражающих творческий путь Марселя Харисовича, передала в дар музею его супруга Саяра ханум.

Год назад не стало Марселя Харисовича, и Саяра ханум бережно перебрала его богатейший архив. В январе будущего года увидит свет книга воспоминаний о писателе.

Выставка позволяет ощутить атмосферу творческого духа человека, который до самых последних дней жизни не переставал творить, оставшись верным профессии. Она откроется в 14.00 в Доме журналистов (ул. Декабристов, 179).