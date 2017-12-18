В минувшую субботу в Казани и в понедельник в Большом зале Московской консерватории состоялась премьера оперы Петра Чайковского «Иоланта» в концертном исполнении. Ее представил Государственный симфонический оркестр РТ под управлением главного дирижера, народного артиста России Александра Сладковского. Премьерные показы оркестр и солисты посвятили памяти недавно ушедшего из жизни Дмитрия Хворостовского.

Для «Иоланты» Александр Сладковский собрал звездный состав молодых исполнителей, которые поют на лучших оперных сценах мира. Это Вероника Джиоева, Сергей Скороходов, Василий Ладюк, Петр Мигунов, Евгений Никитин, Светлана Шилова, Артем Сафронов, Дмитрий Скориков, Ксения Антонова и Мария Пантюхова, а также Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра под руководством Льва Конторовича.

Симфонический оркестр Татарстана впервые за всю свою историю обратился к опере в концертном исполнении.

- Самое важное при исполнении оперы - чтобы музыканты не просто играли ноты, а чувствовали, понимали содержание, контекст. Оркестр здесь не солист, а часть большой команды, мы же не только создаем аккомпанемент, но и участвуем в этом действии, невероятно глубоком по смыслу.

«Иоланта» - очень жизненная история о слепой девушке, которая прозрела, чтобы спасти любимого человека. Мне кажется, сегодня она невероятно актуальна. Нам всем надо стремиться к прозрению. Для меня стремление к свету всегда было чем-то самым-самым важным. Слепота - это недуг. А чтобы избавиться от недуга, надо сначала понять, зачем он нам дан, чему он нас учит. Но для этого надо сначала перестать лгать себе и окружающим, что никакой проблемы нет. А второй шаг к исцелению - искреннее желание увидеть мир, - рассказал в одном из предпремьерных интервью Александр Сладковский.

- В концертном исполнении любой оперы есть свои сложности - надо воссоздать атмосферу спектакля без декораций, театральных костюмов, режиссерских приемов, сценического действия. Здесь главные действующие лица - только Музыка и Голос. Я с большим удовольствием слушаю оперы в концертном исполнении, потому что здесь ничто не отвлекает от голоса исполнителя. А для «Иоланты» Александр Сладковский подобрал великолепные голоса, - поделилась впечатлениями от концерта президент казанского Клуба любителей оперы Ольга Иглина.