Сложно представить Новый год без фейерверков. Пожалуй, всего за одну неделю в году россияне запускают больше пиротехники, чем за все оставшееся время. Впрочем, эта яркая забава сопряжена с рядом опасностей, о которых неустанно напоминает МЧС.



Так, о введении особого противопожарного режима журналистам рассказал заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РТ, начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы Максим Трущин.

Особый противопожарный режим в республике введут на время новогодних праздников - с 20 декабря по 10 января. В течение этого времени будут введены дополнительные меры пожарной безопасности, в частности, с 25 декабря сотрудники МЧС перейдут на усиленный вариант несения службы.

Также министерством были взяты под контроль 36 точек продажи пиротехники с целью проверки качества товара. Продажа фейерверков, римских свечей и петард разрешена только в специализированных точках. Торговля пиротехникой в неположенных местах пресекается в ходе рейдов МЧС. Впрочем, результаты 13 проведенных проверок не выявили ни одного нарушения, что обнадеживает. Максим Трущин предостерег татарстанцев от покупки пиротехники на рынках, остановках и просто на улице, пояснив, что ненадлежащие условия хранения могут привести к непроизвольному взрыву во время использования.

Максим Трущин также напомнил татарстанцам о том, что запускать пиротехнику следует на специально отведенных для этого площадках, адреса которых можно узнать на сайте МЧС. Расстояние от промышленных зданий, транспортной инфраструктуры и заправок при запуске должно составлять не менее 500 м, а от жилых домов, сельскохозяйственных помещений, мест с массовым пребыванием людей и дорог - не менее 50 м.