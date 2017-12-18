Неизменным атрибутом новогодних праздников является пиротехника. Приобретая ее, необходимо придерживаться определенных правил, которые помогут избежать трагических последствий.

Приобретать пиротехнические изделия следует в специализированных магазинах или специализированных отделах. Пиротехнические изделия развлекательного характера подлежат обязательной сертификации, то есть должны иметь сертификат соответствия.

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо заранее ознакомиться с инструкцией завода-изготовителя.

Использование пиротехники должно осуществляться на специальных площадках, определенных решением администрации района, города, населенного пункта. Заранее продумайте, где будут находиться зрители. Им нужно обеспечить безопасность, поэтому разместите пиротехнику на расстоянии не менее 30 метров от зрителей, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий.

Установлен запрет на использование пиротехнических изделий на территориях:

- расположенных в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса;

- расположенных в пределах 50 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог.

Применение пиротехнических изделий также запрещается:

- в помещениях, зданиях и сооружениях;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

- на крышах балконов, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;

- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

- на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

Из-за несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности при запуске пиротехнических изделий люди получают серьезные травмы.

В ноябре этого года в Арском районе подросток поджигал петарды. Искра от одной из них попала ему на синтетические спортивные брюки, которые начали плавиться. Мальчик принялся их тушить ладонью, в результате чего получил термические ожоги левой кисти, правого бедра 1 - 2-й степени.

В январе в Набережных Челнах молодой мужчина хотел отбросить в сторону упавшую под ноги горящую петарду, чтобы обезопасить супругу от травмирования. Петарда взорвалась у него в руках, в результате мужчина получил травму кисти в виде термического ожога и рваной раны.

ОНД и ПР по г. Казани (Ново-Савиновский район) УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ