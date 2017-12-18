За 11 месяцев 2017 года в республике поставлено на учет 257 тысяч иностранных граждан. Большая их часть прибыла в Татарстан из стран СНГ и ближнего зарубежья. Например, 86950 человек, которые встали на учет, - это граждане Узбекистана. На втором месте представители Таджикистана - 31542 человека.

О мерах по адаптации и интеграции мигрантов в РТ рассказали на прошедшей в ИА «Татар-информ» пресс-конференции.

- Из стран дальнего зарубежья больше всего поставлено на учет представителей КНР - 9233 человека, - заявил заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД РФ по РТ Рустем Аманов. - Второе место за гражданами ФРГ - 7069 человек.

В настоящее время в республике действуют 10 республиканских программ, которые помогают мигрантам трудоустроиться, адаптироваться. Кроме того, с этого года в Татарстане запущена программа «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2017 - 2018 годы». Программа рассчитана на переезд в республику 300 соотечественников. В рамках ее реализации потенциальные переселенцы подают заявление, после чего проходят отбор.

На помощь мигрантам приходят и некоммерческие организации. К примеру, НКО «Новый век» с 2015 года разрабатывает модель интеграции мигрантов в татарстанский социум. Директор организации Лилия Таишева рассказала, что модель состоит из четырех компонентов: социальный патронаж, низкопороговый центр (в котором можно оперативно получить помощь), мобильное приложение и сайт, а также вводно-ориентационный курс. В частности, через низкопороговый центр только за 2017 год прошло более 5 тысяч мигрантов. Пользуется популярностью и мобильное приложение, которое работает на 7 языках. С его помощью можно получить консультацию специалиста или записаться на прием, например, к юристу, все в том же центре.

Спикер также отметила, что НКО «Новый век» в этом году выиграла самый крупный грант Президента РФ для некоммерческих организаций - 11,7 миллиона рублей будут направлены на реализацию проекта «Апробация тиражирования моделей комплексного подхода социальной интеграции и адаптации трудовых мигрантов».

А как обстоят дела с трудоустройством мигрантов? Татарстан - самый привлекательный регион для трудовой миграции среди субъектов Поволжья.

- Сегодня в республике 21 тысяча трудовых мигрантов работают по патентам, - заявила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

2,7 тысячи человек трудятся по действительному разрешению на работу. Напомним, с 2015 года граждане, которые прибыли из стран СНГ, были переведены на патентную систему. Среди них больше всего представителей Узбекистана и Таджикистана, что вполне увязывается с миграционными потоками.

- Мигранты составляют долю в 1,7 процента на рынке труда республики. 11 процентов из них задействованы в строительстве, 7 процентов - в сфере гостиничного дела и общественного питания, по 2 процента работают в торговле и на общественном транспорте, - представила статистику Клара Тазетдинова. Она заметила, что среднемесячная заработная плата у мигрантов составляет 24,6 тысячи рублей.